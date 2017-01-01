СБУ задержала при получении взятки двух работников службы по чрезвычайным ситуациям

Вчера, 11:18 Версия для печати
СБУ задержала при получении взятки двух работников службы по чрезвычайным ситуациям
На Днепропетровщине СБУ разоблачила должностных лиц Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые наладили схему получения взяток.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали двух полковников ГСЧС при получении 12 тыс. грн от частного предпринимателя за оформление разрешительных документов о соответствии объекта противопожарным нормам», - говорится в сообщении.

Продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
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