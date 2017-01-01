Криворожские газовщики покажут, какого качества у них газ

ПАО «Днепропетровскгаз» совместно с ПАО «Днепрогаз» и ПАО «Криворожгаз» 31 января 2017 года проведут открытый эксперимент по определению качества природного газа, поступающего в дома жителей Днепропетровщины. Отбор проб газа произойдет в двух точках: ГРС Синельниково и Кривого Рога, после чего будет произведен анализ физико-химических свойств отобранного газа.«Прием природного газа ПАО «Днепропетровскгаз», как и другие газораспределительные компании, осуществляет из магистральных газопроводов через газораспределительные станции, которые принадлежат газотранспортным и газодобывающим предприятиям, - комментирует начальник службы контроля над производством ПАО «Днепропетровскгаз» Дмитрий Грицай. - Поэтому наша компания никоим образом не может влиять на качество природного газа, мы лишь осуществляем контроль его качества».