Криворожские газовщики покажут, какого качества у них газ

Вчера, 11:18 Версия для печати
Криворожские газовщики покажут, какого качества у них газ
ПАО «Днепропетровскгаз» совместно с ПАО «Днепрогаз» и ПАО «Криворожгаз» 31 января 2017 года проведут открытый эксперимент по определению качества природного газа, поступающего в дома жителей Днепропетровщины. Отбор проб газа произойдет в двух точках: ГРС Синельниково и Кривого Рога, после чего будет произведен анализ физико-химических свойств отобранного газа.

«Прием природного газа ПАО «Днепропетровскгаз», как и другие газораспределительные компании, осуществляет из магистральных газопроводов через газораспределительные станции, которые принадлежат газотранспортным и газодобывающим предприятиям, - комментирует начальник службы контроля над производством ПАО «Днепропетровскгаз» Дмитрий Грицай. - Поэтому наша компания никоим образом не может влиять на качество природного газа, мы лишь осуществляем контроль его качества».
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