Криворожанин явился к бывшей сожительнице с ножом, потом убегал от полиции

По линии "102" поступило сообщение от жительницы улицы Коротченко о том, что ее бывший сожитель выбивает двери в подъезде.Прибыв по указанному адресу, правоохранители выяснили, что 45-летний мужчина угрожал ей физической расправой, приходил к ней домой и угрожал ножом, звонил на мобильный телефон и говорил, что встретит ее у дома и зарежет.Патрульные вместе с заявительницей объехали прилегающую местность и обнаружили бывшего сожителя. Когда он увидел инспекторов, то бросился наутек.При задержании у мужчины в руках был нож, по требованию инспектора он его бросил. Задержанный доставлен в Покровское отделение полиции вместе с заявительницей для дальнейшего разбирательства.