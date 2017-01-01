Криворожанин явился к бывшей сожительнице с ножом, потом убегал от полиции

Вчера, 11:16 Версия для печати
Криворожанин явился к бывшей сожительнице с ножом, потом убегал от полиции
По линии "102" поступило сообщение от жительницы улицы Коротченко о том, что ее бывший сожитель выбивает двери в подъезде.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители выяснили, что 45-летний мужчина угрожал ей физической расправой, приходил к ней домой и угрожал ножом, звонил на мобильный телефон и говорил, что встретит ее у дома и зарежет.

Патрульные вместе с заявительницей объехали прилегающую местность и обнаружили бывшего сожителя. Когда он увидел инспекторов, то бросился наутек.

При задержании у мужчины в руках был нож, по требованию инспектора он его бросил. Задержанный доставлен в Покровское отделение полиции вместе с заявительницей для дальнейшего разбирательства.
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