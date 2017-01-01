Криворожанин пришел в аптеку с пистолетом вместо рецепта

Вчера, 11:16 Версия для печати
Криворожанин пришел в аптеку с пистолетом вместо рецепта
В одной из аптек Металлургического района разгорелся скандал. Зашедший посетитель, держа в руке предмет, похожий на пистолет, требовал продать лекарство, которое, по закону, отпускается исключительно по рецепту.

Посетитель не пускал внутрь других покупателей и не выпускал фармацевтов. Последние были вынуждены вызвать полицию.

Приехавшие правоохранители задержали буйствовавшего мужчину и отвезли в районное отделение. Там он объяснил, что в свое время служил в Афганистане, сейчас работает в охранном агентстве, а лекарство – сильнодействующее обезболивающее, которое ему выписал доктор. На вопрос о рецепте, задержанный пояснил, что рецепт есть, но он забыл его дома.

Предмет, которым он размахивал в аптеке, пугая продавцов, отправлен на экспертизу.
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