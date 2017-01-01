В Кривом Роге свинина вне закона

Вчера, 11:14 Версия для печати
В Кривом Роге свинина вне закона
Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев заявил, что в связи со вспышкой заболевания свиней африканской чумой в Криворожском районе было принято решение о запрете продажи свинины на рынках города.

«Заболевание среди животных распространяется очень быстро. Заразившись, они живут 5, максимум 7 дней. Поэтому, если заболевание подтверждено, то уничтожается все поголовье, а трупы сжигаются. В с. Новополье под Кривым Рогом введена карантинная зона. Там всего 9 свиней у местных жителей. В радиусе 20 километров проводится подворовой обход. На рынках Кривого Рога, которые находятся в радиусе 20 километров, введен запрет на продажу свинины», - сказал он.
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