В Кривом Роге открыли доску памяти бойца АТО Руслана Рябова

На фасаде КЗШ №33 в Покровском районе Кривого Рога открыли мемориальную доску памяти Руслана Рябова.Наш земляк Рябов Руслан Константинович родился 26 января 1971. После окончания средней школы № 33 в 1986 году поступил в автотранспортного техникума. Служил в батальоне «Донбасс» разведчиком. Погиб Руслан 29 августа 2014 в зоне проведения антитеррористической операции в районе Иловайска. Перезахоронен на аллее Славы 29 августа 2015 года.Решением исполкома Криворожского городского совета, за личное мужество и героизм, самоотверженность и верность военной присяге и народу Украины, проявленные при исполнении воинского долга, Рябов Руслан Константинович награжден нагрудным знаком «За заслуги перед городом» III степени посмертно.