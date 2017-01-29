На Днепропетровщине СБУ задержала на взятке двух должностных лиц ГСЧС

На Днепропетровщине СБУ разоблачила должностных лиц Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые наладили схему получения взяток.Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.«Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали двух полковников ГСЧС при получении 12 тыс. грн от частного предпринимателя за оформление разрешительных документов о соответствии объекта противопожарным нормам», - говорится в сообщили.Продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.