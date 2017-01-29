На Днепропетровщине СБУ задержала на взятке двух должностных лиц ГСЧС

29 января 2017 Версия для печати
На Днепропетровщине СБУ задержала на взятке двух должностных лиц ГСЧС
На Днепропетровщине СБУ разоблачила должностных лиц Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые наладили схему получения взяток.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали двух полковников ГСЧС при получении 12 тыс. грн от частного предпринимателя за оформление разрешительных документов о соответствии объекта противопожарным нормам», - говорится в сообщили.

Продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
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