В Кривом Роге задержан прокурор

На странице в фейсбуке Арсен Аваков, министр Внутренних дел Украины, сообщает, что во время передачи взятки был задержан криворожский прокурор.«29-летний прокурор городской прокуратуры №3 собирался за 3 тысячи американских долларов решить вопрос о снятии ареста с автомобиля. Это при том, что данный автомобиль проходит по уголовному производству», - пишет Арсен Аваков.По словам министра, на месте задержания работают сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции и военной прокуратуры Южного региона.