В Кривом Роге задержан прокурор

27 января 2017 Версия для печати
В Кривом Роге задержан прокурор
На странице в фейсбуке Арсен Аваков, министр Внутренних дел Украины, сообщает, что во время передачи взятки был задержан криворожский прокурор.

«29-летний прокурор городской прокуратуры №3 собирался за 3 тысячи американских долларов решить вопрос о снятии ареста с автомобиля. Это при том, что данный автомобиль проходит по уголовному производству», - пишет Арсен Аваков.

По словам министра, на месте задержания работают сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции и военной прокуратуры Южного региона.
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