В Кривом Роге во время пожара в частном доме пострадал пенсионер

В пятницу, 27 января в 05:52, на номер службы спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Вартаняна Кривого Рога.Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в кухне одноэтажного жилого дома и сразу же приступили к тушению.«Локализовать пламя пожарным удалось в 06:20, а полностью его потушить - в 07:15. Огнем повреждена крыша дома и домашнее имущество. Площадь пожара составила 70 кв. м. В результате пожара пострадал хозяин дома - мужчина 1956 года рождения. Работники скорой медицинской помощи госпитализировали пострадавшего с ожогами верхних и нижних конечностей в Криворожскую городскую больницу № 7», - отметили в спасательном ведомстве.Причину и обстоятельства пожара устанавливают правоохранительные органы.Всего на тушение пожара было привлечено 3 единицы техники и 13 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений города.