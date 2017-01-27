На рынках Кривого Рога введен запрет на продажу свинины

27 января 2017 Версия для печати
На рынках Кривого Рога введен запрет на продажу свинины
Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев заявил, что в связи со вспышкой заболевания свиней африканской чумой в Криворожском районе было принято решение о запрете продажи свинины на рынках города.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Заболевание среди животных распространяется очень быстро. Заразившись, они живут 5, максимум 7 дней. Поэтому, если заболевание подтверждено, то уничтожается все поголовье, а трупы сжигаются. В с. Новополье под Кривым Рогом введена карантинная зона. Там всего 9 свиней у местных жителей. В радиусе 20 километров проводится подворовой обход. На рынках Кривого Рога, которые находятся в радиусе 20 километров, введен запрет на продажу свинины», - сказал он.
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