У Кривому Розі виявлено епідемію кнопкодавства

Депутати Криворізької міської Ради впевнено крокують по стопах нардепів. Інцидент кнопкодавства стався сьогодні на пленарному засіданні. Приблизно через півгодини від початку сесії присутні помітили, що голова фракції «Оппоблок» Віктор Артюх здійснював голосування за себе й «за того хлопця».



Тим хлопцем виявився його оппо-колега Андрій Богатирьов, який з невідомих причин був відсутній на засіданні. Чи вперше депутати криворізького оппоблока надихаються прикладом Верховної Ради, на жаль, дізнатися нам вже не вдасться. Але лідер фракції УКРОП Микола Колесник вже ініціює позачергове засідання комісії з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та свободи слова з метою притягнути Віктора Артюха до відповідальності через порушення процедури голосування та правил депутатської етики. Адже використання чужої депутатської картки для реєстрації та голосування ставить під сумнів об’єктивність та законність всіх прийнятих Рішень на даному пленарному засіданні та дискредитує Криворізьку міську Раду перед мешканцями міста. Цілком ймовірно, що справа дійде до суду.



