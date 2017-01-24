В 2017 году в восьми парковых зонах Кривого Рога построят экономное светодиодное освещение

Современные светильники установят в сквере на Сухой Балке, по улице Невской, парке Рудановский, зоне отдыха на бульваре Маршала Василевского, в парке им. Б. Хмельницкого, по улице Ватутина, Сичеславской, в парке Северный возле кинотеатра Космос.Уже в апреле будут окончены работы по реконструкции двух парков - имени Гагарина в Центрально-Городском районе и Юбилейного - в Долгинцевском.Среди самых крупных проектов – реконструкция парков Гагарина и Юбилейного. Работы проводятся в несколько этапов. В 2015 году здесь было установлено экономное светодиодное освещение, начали обустраивать пешеходные дорожки. В парке Гагарина была построена баскетбольная площадка. Украшением этого парка станет центральная площадь, в которую уже смонтированы солнечные часы, также вокруг будут разбиты красивые клумбы.Кроме этого, будут продолжены работы по ремонту Аллеи 200 каштанов на площади Молодежной и полностью окончены работы по ремонту тротуарных дорожек в парке Строителей (бывш.Орджоникидзе) и в парке им. Б. Хмельницкого.Еще несколько новых скверов появятся в рамках конкурса «Общественный бюджет». В частности, сквер по улице Глаголева в Покровском районе и по улице Кармелюка - в Ингулецком.Благодаря внедрению энергосберегающих технологий - замене светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники с натриевыми лампами с марта 2015 года Кривой Рог перешел на постоянное ночное освещение без перехода в «дежурный режим». В целом, по программе городского головы за пять лет в Кривом Роге уже заменили более 90 тыс. ламп и светильников, на энергосберегающие были заменены все фонари в городе.