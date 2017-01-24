Криворожанин разбил голову жене стулом

24 января 2017 Версия для печати
Криворожанин разбил голову жене стулом
Семейная ссора в Кривом Роге едва не закончилась трагедией. Мужчина в порыве гнева решил доказать супруге свою правоту при помощи стула, которым ударил благоверную по голове.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, 21 января, около 20:00, часов экипаж получил вызов том, что мужчина, который нанес телесные повреждения своей жене, ведет себя буйно, агрессивно и неадекватно.

Выехав по указанному адресу в микрорайон Солнечный, инспекторы установили, что 44-летний мужчина действительно нанес телесные повреждения своей жене, разбив голову стулом. Вследствие этого пострадавшую увезла скорая.

Учитывая агрессивное сопротивление подозреваемого, в отношении него были применены меры физического воздействия и наручники. Задержанный для дальнейшего рассмотрения дела доставлен в Саксаганское отделение полиции.
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