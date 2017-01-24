Криворожанин получил по почте пистолеты и гранаты

Сотрудники СБУ совместно с полицией задержали жителя Кривого Рога во время получения посылки с оружием и боеприпасами.«Оперативники Управления СБУ в Кировоградской области установили, что посылка поступила в Кривой Рог из поселка Устимовка Кировоградской области.Правоохранители изъяли из посылки пистолета «Макарова» и «ТТ» с патронами, три гранаты РГД-5 и РГН и пять радиостанций с базовой станцией к ним», - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.Открыто уголовное производство согласно ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления отправителя посылки.