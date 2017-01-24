В Кривом Роге услугами «социального такси» криворожане воспользовались 657 раз

По информации управления труда и социальной защиты населения исполкома Криворожского горсовета, с 2016 года перевозки осуществляют 2 специально оборудованных автомобиля (в 2014-2015 годах – 1 автомобиль) - «социальное такси», работающие на базе муниципального учреждения «Дом милосердия «Уют» и «Центр социальной реабилитации детей-инвалидов в Кривом Роге».
В 2016 году расширен круг получателей услуг «социального такси» и мест посещения ими. На сегодня имеют возможность воспользоваться указанными услугами инвалиды, дети-инвалиды, которые передвигаются с помощью инвалидных колясок или больные злокачественными новообразованиями с ограниченной способностью к самостоятельному передвижению, в исключительных случаях – малоподвижные граждане (больные злокачественными новообразованиями или лица преклонного возраста без установленной группы инвалидности с ограниченной способностью к самостоятельному передвижению).
Указанная категория криворожан имеет возможность дополнительно посещать, благодаря услуги «социального такси», исполнительные органы местного самоуправления, управления Пенсионного фонда Украины, судебные инстанции, места богослужений (религиозных собраний), кладбища, миграционные службы, реабилитационные и спортивно-оздоровительные заведения.