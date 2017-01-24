В Кривом Роге услугами «социального такси» криворожане воспользовались 657 раз

По информации управления труда и социальной защиты населения исполкома Криворожского горсовета, с 2016 года перевозки осуществляют 2 специально оборудованных автомобиля (в 2014-2015 годах – 1 автомобиль) - «социальное такси», работающие на базе муниципального учреждения «Дом милосердия «Уют» и «Центр социальной реабилитации детей-инвалидов в Кривом Роге».В 2016 году расширен круг получателей услуг «социального такси» и мест посещения ими. На сегодня имеют возможность воспользоваться указанными услугами инвалиды, дети-инвалиды, которые передвигаются с помощью инвалидных колясок или больные злокачественными новообразованиями с ограниченной способностью к самостоятельному передвижению, в исключительных случаях – малоподвижные граждане (больные злокачественными новообразованиями или лица преклонного возраста без установленной группы инвалидности с ограниченной способностью к самостоятельному передвижению).Указанная категория криворожан имеет возможность дополнительно посещать, благодаря услуги «социального такси», исполнительные органы местного самоуправления, управления Пенсионного фонда Украины, судебные инстанции, места богослужений (религиозных собраний), кладбища, миграционные службы, реабилитационные и спортивно-оздоровительные заведения.