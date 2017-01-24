Более 80 жителей Днепропетровщины в этом году госпитализировали с обморожениями

В этом году более 80 жителей Днепропетровщины попали в больницы с обморожениями. Последствия такого зимнего «приключения» могут быть самые разнообразные: от длительной потери чувствительности и рубцов до ампутации. Несколько правил, которые помешают холодам подкосить ваше здоровье.Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.«Обморожению способствуют усталость, ослабленность организма, голод, сердечно-сосудистые заболевания. Гораздо легче холодам поддается организм курильщика или любителя алкоголя. Вредят и узкая одежда с обувью, которые мешают нормальному кровообращению», - рассказали в Областном центре здоровья.Главное в холода - сохранить тепло организма и не выпускать его наружу, отметили в центре здоровья. Одежда должна быть водо- и ветронепроницаемая. Она не должна слишком плотно прилегать к телу. Лучше выбрать несколько просторных легких кофточек вместо одной теплой. Ни в коем случае не должна давить и обувь.Не забывайте о теплых шапке, шарфе и перчатках. Перед выходом на улицу смажьте лицо и руки жирным кремом.Энергию, чтобы перенести холода, организму дает полноценное питание. Ешьте питательно, но не переедайте. В рационе должно быть минимум одна горячее блюдо в течение дня.На курите на морозе - это вызывает спазм капилляров конечностей. Не злоупотребляйте алкоголем. Он увеличивает теплоотдачу и способствует переохлаждению.