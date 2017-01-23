СБУ задержала двух полицейских-взяточников

23 января 2017 Версия для печати
СБУ задержала двух полицейских-взяточников
Заместителя начальника одного из районных отделов полиции Днепропетровщины и начальника криминальной полиции того же райотдела задержали за систематическое взяточничество Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью Нацполиции.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленники требовали 15 тыс. грн. от жителя области за возврат ранее арестованного авто и непринятие мер по пресечению незаконной торговли металлоломом.

«Правоохранители задержали взяточников при получении неправомерной выгоды. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины», - отметили в спецслужбе.

Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
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