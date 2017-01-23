Осторожно: в Кривом Роге под видом инспекторов труда орудуют аферисты

23 января 2017 Версия для печати
Осторожно: в Кривом Роге под видом инспекторов труда орудуют аферисты
В Кривом Роге уже зафиксировано несколько случаев, когда к предпринимателям под видом новых инспекторов труда заявлялись неизвестные и, намекая на то, что штраф за незаконных сотрудников в разы увеличен, предлагали «замять» инцидент определенным денежным вознаграждением.

Как рассказали в управлении развития предпринимательства исполкома Криворожского горсовета, субъектам хозяйствования сейчас нужно быть бдительными, чтобы не попасться в ловушку мошенников. Прыткость последних поражает, ведь настоящие инспекторы по труду появятся в Украине не раньше середины февраля. Поэтому сейчас вообще о каких-либо проверках речь не идет.

На будущее же криворожанам рекомендуют при каких-либо проверках требовать от инспекторов предъявления документов и внимательно проверять их на предмет подделки.
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