Осторожно: в Кривом Роге под видом инспекторов труда орудуют аферисты

В Кривом Роге уже зафиксировано несколько случаев, когда к предпринимателям под видом новых инспекторов труда заявлялись неизвестные и, намекая на то, что штраф за незаконных сотрудников в разы увеличен, предлагали «замять» инцидент определенным денежным вознаграждением.Как рассказали в управлении развития предпринимательства исполкома Криворожского горсовета, субъектам хозяйствования сейчас нужно быть бдительными, чтобы не попасться в ловушку мошенников. Прыткость последних поражает, ведь настоящие инспекторы по труду появятся в Украине не раньше середины февраля. Поэтому сейчас вообще о каких-либо проверках речь не идет.На будущее же криворожанам рекомендуют при каких-либо проверках требовать от инспекторов предъявления документов и внимательно проверять их на предмет подделки.