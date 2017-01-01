Криворожанин залез в чужую фуру, чтобы погреться

Вчера, 15:15 Версия для печати
Криворожанин залез в чужую фуру, чтобы погреться
Экипаж патрульной полиции получил сообщение о том, что на улице Телевизионная неизвестный проник в авто.

Прибыв по указанному адресу инспекторы задержали 32-летнего мужчину, который проник в грузовой автомобиля Mersedes подобрав к нему ключ.

При поверхностной проверке у него обнаружен пневматический пистолет. Задержанный пояснил, что проник в автомобиль, чтобы погреться, при этом он утверждал, что знает ее владельца.

В настоящее время известно, что задержанный ранее привлекался к ответственности по ст. 185 (кража) и ст.190 (мошенничество) УКУ.

На место вызвана следственно-оперативная группа Саксаганского отделения полиции и владельца автомобиля, последний, осмотрев авто отметил, что из машины ничего не пропало.
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