В Кривом Роге столкнулись микроавтобус и легковушка

Вчера, 15:11 Версия для печати
В Кривом Роге столкнулись микроавтобус и легковушка
18 января вечером на выезде из Кривого Рога в сторону Кропивницкого произошло ДТП. В результате столкновения, женщина, сидевшая на месте пассажира в легковом авто, получила ушибы и ссадины и была госпитализирована.

Насколько известно, водитель Geely поворачивал на заправочную станцию, не убедившись в безопасности поворота. По стечению обстоятельств, в это же время водитель Opel решил пойти на обгон.

В результате, от удара легковую машину, с поврежденным багажником, выкинуло на обочину. У буса разбита передняя часть.

Следователи работают над полной картиной произошедшего.
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