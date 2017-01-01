В Кривом Роге от ожогов умер годовалый ребенок

В понедельник вечером в городскую детскую больницу №8 поступил мальчик с ожогами: ребенок опрокинул на себя бутылочку с кипятком. Врачи провели все необходимые мероприятия, но через сутки малышу стало хуже, появились проблемы с дыханием и сердечной деятельностью. К вечеру вторника маленькое сердечко остановилось.Врачи находятся в растерянности – они спасали детей с гораздо болем серьезными ожогами. У маленького Ильи было обожжено 18% тела, из них 11% - 2-й степени, плюс - ожоговый шок. По словам медиков, ничего не должно было привести к столь ужасному результату.Родители малыша винят в недосмотре врачей, предполагая, что одна из возможных причин – аллергическая реакция на какой-нибудь препарат, использовавшийся во время лечения. По словам мамы, Илья никогда не принимал антибиотиков и других «тяжелых» лекарств, поскольку за свои год и несколько месяцев ни разу серьезно не болел.По предварительному заключению медицинской экспертизы, смерть наступила в результате ожогового шока. Однако для более точного ответа требуется несколько недель.Делом уже заинтересовались правоохранительные органы.