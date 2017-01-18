У Кривому Розі офіційно зареєстровано 17 тисяч 529 громадян хворих на ВІЛ

18 января 2017 Версия для печати
У Кривому Розі офіційно зареєстровано 17 тисяч 529 громадян хворих на ВІЛ
Як повідомляє, начальник управління охорони здоров’я виконкому міськради Костянтин Мурашко, з них 4 тисячі 355 осіб отримують антиретровірусну терапію.

Антиретровірусна терапія - метод лікування ВІЛ-інфекції та СНІДу, що полягає у одночасному застосуванні хворими кількох препаратів.

Закупівля ліків відбувається за державні кошти міністерства охорони здоров’я України та за гроші Глобального фонду.

Хворих лікують відповідно до наказу МОЗ № 551 «Про затвердження Клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованих у дорослих та підлітків» та №887 від «Про затвердження змін до Клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків».

Антиретровірусна терапію в Кривому Розі призначається та видається в:

«Криворізький центр профілактики та боротьби зі СНІДом»;
«Криворізький шкірно-венерологічний диспансер» кабінет «Довіра»;
«Міська лікарня №1» кабінет «Довіра»;
«Міська лікарня №8» кабінет «Довіра»;
«Міська лікарня №17» кабінет «Довіра»;
«Психоневрологічний диспансер»;
Протитуберкульозний диспансер №2» ДОР».
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