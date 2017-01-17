Криворожские водоемы, готовые к купаниям на Крещение

19 января многие криворожане отправятся к водоемам, чтобы совершить обряд омовения в ледяной воде. Чтобы праздник не превратился в трагедию, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения исполкома городского совета обращается с предостережением быть крайне осторожными, находясь возле воды.Список водоемов, подготовленных к крещенским купаниям:Терновский район:- зона отдыха на воде по ул. Маршака с 10.00 до 15.00.Покровский район:- ставок №3 (ул. Невская - Панаса Феденко) с 07.00 до 13.00.Центрально-Городской район:- р. Ингулец в парке им. Федора Мершавцева с 6.00 до 13.00;- территория Карачуновского водопроводного комплекса ГЧП «Кривбаспромводо снабжения» с 13.00 до 16.00.Ингулецкий район:- ставок на жилом массиве «Южный ГОК» (ул. Переяславская) с 08.00 до 13.00.Для обеспечения безопасности 19 января на данных водоемах будут дежурить работники 3 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ДСНС Украины в Днепропетровской области, Криворожского отдела полиции, учреждений здравоохранения, КП «Аварийно-спасательная мобильная служба спасания на воде». Водолазной службой будут обследованы все перечисленные водоемы.В то же время, в городе есть излюбленные места криворожан, неприспособленные для купания и проведения крещенских обрядов. Чтобы не подвергать свое здоровье и жизнь опасности, не рекомендуется купаться в таких водоемах:Терновский район:- ставок по ул. Чаривная;Покровский район:- пляж в районном парке «Шахтерский»;- побережье Крэсовского водохранилища;Ингулецкий район:- зона отдыха в жилмассиве «Ингулец».