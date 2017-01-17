Грипп отступает: уровень заболеваемости на Днепропетровщине снизился на 40%

17 января 2017 Версия для печати
Грипп отступает: уровень заболеваемости на Днепропетровщине снизился на 40%
Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев заявил, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Днепропетровской области за последние две недели снизился на 40%.

«Количество пациентов, обратившихся в медучреждения области с жалобами на грипп и ОРВИ, составляет порядка 15,5 тыс. человек, что на 15% меньше, чем неделе ранее. Карантинные мероприятия по школам закончились, сейчас в них уже нет необходимости», - сказал он.
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