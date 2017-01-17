Грипп отступает: уровень заболеваемости на Днепропетровщине снизился на 40%

Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев заявил, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Днепропетровской области за последние две недели снизился на 40%.«Количество пациентов, обратившихся в медучреждения области с жалобами на грипп и ОРВИ, составляет порядка 15,5 тыс. человек, что на 15% меньше, чем неделе ранее. Карантинные мероприятия по школам закончились, сейчас в них уже нет необходимости», - сказал он.