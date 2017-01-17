В Кривом Роге пострадавшую в результате аварии девочку пришлось вырезать из машины автогеном

Очередное дорожно-транспортное происшествие имело место на улице Марийской. Не рассчитав тормозной путь на скользкой дороге, водитель Geely вылетел на встречную полосу движения и врезался в Chevrolet.Удар был такой силы, что «китайца» буквально смяло в «гармошку». 11-летнюю девочку, пассажира Geely пришлось вырезать из салона спасателям с помощью специальной аппаратуры. У ребенка – сотрясение мозга и перелом костей таза.Не повезло и пассажиру Chevrolet. От лобового удара, женщина влетела головой в стекло, получив открытую черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. Каретой «скорой помощи» пострадавшая была немедленно отправлена в нейрохирургическое отделение 2-й горбольницы.Оба водителя отделались гораздо более легкими травмами. После осмотра врача они были отправлены на амбулаторное лечение.