Криворожанин едва не погиб на пожаре

11 января, в 21:26, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по ул. Покровской Кривого Рога.«Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник в двухкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома и сразу приступили к тушению.Локализовать пламя пожарным удалось в 21:44, а полностью ликвидировать - в 22:50. Огнем повреждено домашнее имущество в комнате на площади 15 кв. м. В результате пожара пострадал житель квартиры - гражданин 1981 года рождения», - говорится в сообщении ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.Пострадавший был госпитализирован в Криворожскую городскую больницу № 5 с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения легкой степени.