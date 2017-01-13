Криворожанин едва не погиб на пожаре

13 января 2017 Версия для печати
Криворожанин едва не погиб на пожаре
11 января, в 21:26, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по ул. Покровской Кривого Рога.

«Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник в двухкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома и сразу приступили к тушению.

Локализовать пламя пожарным удалось в 21:44, а полностью ликвидировать - в 22:50. Огнем повреждено домашнее имущество в комнате на площади 15 кв. м. В результате пожара пострадал житель квартиры - гражданин 1981 года рождения», - говорится в сообщении ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Пострадавший был госпитализирован в Криворожскую городскую больницу № 5 с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения легкой степени.
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