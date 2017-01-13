В прошлом году на Днепропетровщине мальчиков родилось почти на тысячу больше, чем девочек

Главный специалист отдела государственной регистрации актов гражданского состояния управления государственной регистрации главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области Елена Бурчак сообщила, что согласно статистике, в 2016 году в Днепропетровской области было зарегистрировано 31 243 новорожденных.«Это на 2 435 детей меньше, чем в 2015 году, когда зарегистрировали 33 678 малышей.Согласно данным отдела статистики населения, за 11 месяцев в области родилось 14 680 мальчиков и 13 793 девочки», - сказала она.Главный специалист отдела государственной регистрации актов гражданского состояния управления государственной регистрации главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области Елена Бурчак сообщила, что имена, которыми называли младенцев в 2016 году, популярны среди населения Днепропетровщины уже несколько лет.«Девочек чаще всего называли: Алина, Альбина, Ангелина, Анна, Арина, Богданна, Валерия, Василина, Вероника, Виктория, Вера, Виолетта, Дарина, Дарья, Диана, Ева, Елизавета, Злата, Карина, Екатерина, Каролина, Кира, Лилия, Маргарита, Мария, Марьяна, Мелания, Милана, Мирослава, Николь, Александра, Полина, София, Яна.Мальчикам чаще всего давали следующие имена: Андрей, Артем, Антон, Богдан, Владислав, Владимир, Глеб, Давид, Данил, Денис, Дмитрий, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Илья, Марк, Макар, Максим, Матвей, Михаил, Николай, Мирон, Назар, Никита, Александр, Павел, Ренат, Роман, Станислав, Ростислав, Тимофей, Ян, Ярослав», - сказала она.