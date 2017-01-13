В Кривом Роге началась обкатка еще одного троллейбуса с дизельным генератором

13 января 2017 Версия для печати
В Кривом Роге началась обкатка еще одного троллейбуса с дизельным генератором
Как только троллейбус будет готов полноценно отправиться в путь, он составит компанию первому гибридному «рогатому», который уже работает на 24-м маршруте.

Главный инженер КП «Городской троллейбус» Олег Сизов отмечает, что обкатка проходит нормально, никаких сбоев новая система управления троллейбуса не дает. «Рогатый» ездит как на электроэнергии, так и на дизельном топливе. Еще пара пробных рейсов, и машину выпустят на маршрут. Произойдет это ориентировочно к концу января.

Стоимость проезда на дизельном троллейбусе ничем не будет отличаться от обычного тарифа в электротранспорте, с сохранением всех льгот. Предполагается, что в этом году на дороги города выйдет еще как минимум два таких троллейбуса. Именно тогда маршрут №24 заработает в полноценном варианте и будет связывать Восточный-3 с Червоной, следуя через автовокзал.
Похожие новости
  • От Автовокзала до 3-го Восточного будет курсировать троллейбус
  • Пьяный криворожанин угнал троллейбус
  • В районе Техбазы троллейбус протаранил столб и покалечил пенсионеров
    • kri.com.ua
    kri.com.ua
    © 2006 - 2016 Все права защищены.
    Незаконное копирование информации и элементов сайта запрещено!
    О издании
    Правовая информация
    Контакты
    Размещение рекламы