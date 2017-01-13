В Кривом Роге мужчина бил свою жену ножовкой!

На днях полицейские приехали на вызов на улицу Ухтомского. Позвонила правоохранителям молодая женщина, которую избивал муж.19-летняя заявительница объяснила, что муж пришел домой пьяный, начал бить ее предметом, похожим на ножовку, а потом и вовсе выгнал из квартиры.Женщина боялась не столько за себя, сколько за месячную крошку, которая осталась в помещении. Нетрезвый мужчина обещал что-нибудь сотворить и с ребенком. Естественно, хозяйка квартиры позволила полицейским войти в дом, где они и задержали мужчину. Он стоял рядом с кроваткой, держа в руках ножовку.Правоохранители забрали гражданина в отделение полиции Терновского района.