В Кривом Роге мужчина бил свою жену ножовкой!

13 января 2017 Версия для печати
В Кривом Роге мужчина бил свою жену ножовкой!
На днях полицейские приехали на вызов на улицу Ухтомского. Позвонила правоохранителям молодая женщина, которую избивал муж.

19-летняя заявительница объяснила, что муж пришел домой пьяный, начал бить ее предметом, похожим на ножовку, а потом и вовсе выгнал из квартиры.

Женщина боялась не столько за себя, сколько за месячную крошку, которая осталась в помещении. Нетрезвый мужчина обещал что-нибудь сотворить и с ребенком. Естественно, хозяйка квартиры позволила полицейским войти в дом, где они и задержали мужчину. Он стоял рядом с кроваткой, держа в руках ножовку.

Правоохранители забрали гражданина в отделение полиции Терновского района.
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