Психически нездоровый криворожанин едва не взорвал полдома

10 января в полицию поступил вызов от жильцов многоэтажки, расположенной на улице Мусоргского. Люди были обеспокоены сильным запахом газа, который, по-видимому, распространялся из квартиры, где живет одинокий мужчина, имеющий психическое расстройство.Уже с подачи полиции были вызваны спасатели и газовщики. Последние быстро перекрыли подачу газа на дом.Правоохранители пытались достучаться до мужчины, который явно был дома, но дверь открывать категорически отказывался. Также не удалось дозвониться до его родственницы, поскольку номер находился «вне зоны доступа». Приехавшие спасатели были вынуждены выбить дверь.Хозяина дома нашли в плачевном состоянии: руки изрезаны в кровь, состояние неадекватное. На кухне стекло было выбито. Оставлять мужчину без присмотра специалистов было небезопасно, поэтому была вызвана бригада медиков из психоневрологического диспансера, куда его и увезли для обследования и оказания помощи.