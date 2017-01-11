Криворожан призывают воздержаться от прогулок по льду Ингульца

11 января 2017 Версия для печати
Криворожан призывают воздержаться от прогулок по льду Ингульца
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения исполкома городского совета предостерегает жителей города не выходить на лед Ингульца в связи с промывкой русла реки.

"Уважаемые жители города! В связи с проведением предприятием «Кривбасспромводоснабжение» промывки русла реки Ингулец, с целью сохранения Вашей жизни и здоровья просим воздержаться от выхода на лед реки в пределах ее протекания по территории города", – обращается начальник управления чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения исполкома горсовета Сергей Жупинас.
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