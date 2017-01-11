Драка в электричке закончилась смертью пассажира

В пригородном электропоезде сообщением «Лозовая - Синельниково-1» в вагоне № 4 между пассажирами возникла драка, в результате которой пострадал 59-летний мужчина.Об этом сообщили в пресс-службе Приднепровской железной дороги.Машинист сообщил полицию и «скорую помощь» об инциденте в поезде, а уже на станции Синельниково-1 констатировали смерть пассажира.«В настоящее время причины и участники трагедии выясняются правоохранительными органами. Приднепровская железная дорога выражает соболезнования родным и близким погибшего пассажира. Вместе с тем, железнодорожники призывают путешествующих к цивилизованному поведению в поездах, терпимости и выдержки в отношении друг к другу, во избежание конфликтных ситуаций и ненасильственных путей их решения», - отметили в пресс-службе.