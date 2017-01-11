Драка в электричке закончилась смертью пассажира

11 января 2017 Версия для печати
Драка в электричке закончилась смертью пассажира
В пригородном электропоезде сообщением «Лозовая - Синельниково-1» в вагоне № 4 между пассажирами возникла драка, в результате которой пострадал 59-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе Приднепровской железной дороги.

Машинист сообщил полицию и «скорую помощь» об инциденте в поезде, а уже на станции Синельниково-1 констатировали смерть пассажира.

«В настоящее время причины и участники трагедии выясняются правоохранительными органами. Приднепровская железная дорога выражает соболезнования родным и близким погибшего пассажира. Вместе с тем, железнодорожники призывают путешествующих к цивилизованному поведению в поездах, терпимости и выдержки в отношении друг к другу, во избежание конфликтных ситуаций и ненасильственных путей их решения», - отметили в пресс-службе.
Похожие новости
  • Очередная пьяная драка в Кривом Роге закончилась смертью
  • На криворожских железнодорожный станциях начинается реконструкция
  • Железнодорожный билет можно купить без предъявления паспорта
    • kri.com.ua
    kri.com.ua
    © 2006 - 2016 Все права защищены.
    Незаконное копирование информации и элементов сайта запрещено!
    О издании
    Правовая информация
    Контакты
    Размещение рекламы