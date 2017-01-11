Военный комиссар попался на взятке

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали на взятке комиссара и главного специалиста одного из районных военных комиссариатов Днепра.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
«Вымогатели требовали от предпринимателя талоны на топливо общей стоимостью 15 тыс. грн за выдачу документов с отметкой о снятии с воинского учета транспорта частного предприятия.
Оперативники спецслужбы задержали взяточников при получении неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.