Военный комиссар попался на взятке

11 января 2017 Версия для печати
Военный комиссар попался на взятке
Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали на взятке комиссара и главного специалиста одного из районных военных комиссариатов Днепра.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Вымогатели требовали от предпринимателя талоны на топливо общей стоимостью 15 тыс. грн за выдачу документов с отметкой о снятии с воинского учета транспорта частного предприятия.

Оперативники спецслужбы задержали взяточников при получении неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
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