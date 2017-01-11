В Кривом Роге горят квартиры, дома, котельные и сауны

11 января 2017 Версия для печати
В Кривом Роге горят квартиры, дома, котельные и сауны
По информации пресс-службы ГСЧС Кривого Рога, 7 января в одном из домов по улице Серафимовича огонь разбушевался в кухне. Пожарные возгорание потушили, но две женщины – мать и дочь успели надышаться продуктами горения. Обеих медики госпитализировали.

Улица Серафимовича попала в поле зрения спасателей снова 9 января. Там опять загорелся дом. К счастью в этом случае никто из людей не пострадал.

Также в эти дни горела сауна в одной из частных усадьб на улице Кулиша и котельная в частном домовладении на улице Попова.
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