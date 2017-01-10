Только за одни сутки в регионе раскрыли 6 нелегальных казино

10 января 2017 Версия для печати
Только за одни сутки в регионе раскрыли 6 нелегальных казино
Работники Управления защиты экономики в Днепропетровской области совместно со следователями Нацполиции области провели санкционированные обыски в игорных заведениях области. В результате пресечена деятельность 6 игорных заведений в городах Днепр, Павлоград и Пятихатки. Всего изъято 120 единиц игрового оборудования.

Об этом сообщили в Управлении защиты экономики НП.

«Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области Нацполиции совместно со следователями ГУНП провели шесть санкционированных обысков на территории области. В результате прекращена незаконная деятельность шести подпольных заведений, где под видом проведения государственной денежной лотереи работали интерактивные клубы онлайн-казино», - говорится в сообщении.
Похожие новости
  • Милиция призывает криворожан сообщать им о подпольных казино
  • В Кривом Роге продолжается «зачистка» подпольных казино
  • ОБЭП Кривого Рога раскрыл сеть подпольных игорных заведений
    • kri.com.ua
    kri.com.ua
    © 2006 - 2016 Все права защищены.
    Незаконное копирование информации и элементов сайта запрещено!
    О издании
    Правовая информация
    Контакты
    Размещение рекламы