Криворожанин сгорел заживо из-за обогревателя

Трагедия случилась днем 9 января в поселке Недайвода, что за ЦГОКом, на улице Рората. Огонь очень быстро вспыхнул и распространился по всему одноэтажному дому. Соседи вызвали спасателей, а сами пока пытались своими силами загасить разбушевавшееся пламя, однако безрезультатно.Примчавшиеся пожарные три часа сбивали огонь и пробовали как можно быстрее проникнуть в дом. Ведь, по словам местных жителей, в нем находился 46-летний хозяин загоревшегося жилья. К сожалению, спасти его не удалось.По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электрообогревателе.