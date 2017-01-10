Криворожанин сгорел заживо из-за обогревателя

10 января 2017 Версия для печати
Криворожанин сгорел заживо из-за обогревателя
Трагедия случилась днем 9 января в поселке Недайвода, что за ЦГОКом, на улице Рората. Огонь очень быстро вспыхнул и распространился по всему одноэтажному дому. Соседи вызвали спасателей, а сами пока пытались своими силами загасить разбушевавшееся пламя, однако безрезультатно.

Примчавшиеся пожарные три часа сбивали огонь и пробовали как можно быстрее проникнуть в дом. Ведь, по словам местных жителей, в нем находился 46-летний хозяин загоревшегося жилья. К сожалению, спасти его не удалось.

По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электрообогревателе.
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