Криворожане охотились на свого собутыльника с охотничьим ружьем

10 января 2017 Версия для печати
Криворожане охотились на свого собутыльника с охотничьим ружьем
8 января трое криворожан устроили стрельбу из охотничьего ружья в центре города. Выстрелы услышали жители Центрально-Городского района и вызвали полицию.

По информации правоохранителей, на месте происшествия они встретили троих нетрезвых мужчин с охотничьим ружьем. Один из них заявил, что приятели устроили на него охоту. Впрочем, двое других фигурантов этого инцидента отрицали, что палили по живой мишени.

Разбираться в том кто в кого, а, главное, зачем стрелял предстоит сотрудникам следственного отдела полиции.
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