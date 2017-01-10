Криворожане охотились на свого собутыльника с охотничьим ружьем

8 января трое криворожан устроили стрельбу из охотничьего ружья в центре города. Выстрелы услышали жители Центрально-Городского района и вызвали полицию.По информации правоохранителей, на месте происшествия они встретили троих нетрезвых мужчин с охотничьим ружьем. Один из них заявил, что приятели устроили на него охоту. Впрочем, двое других фигурантов этого инцидента отрицали, что палили по живой мишени.Разбираться в том кто в кого, а, главное, зачем стрелял предстоит сотрудникам следственного отдела полиции.