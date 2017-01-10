Количество предпринимателей на Днепропетровщине сократилось более чем на 11 тысяч

В Украине после нового законопроекта о налогообложении для физических лиц-предпринимателей резко сократилось число ЧП. Это связано с тем, что Президент обязал всех ФЛП платить обязательный социальный взнос, даже если они не имеют прибыли.Исходя из приведенной инфографики видно, что резкая волна закрытия ФЛП началась примерно с начала декабря, а точнее - с 8-го числа. Сообщается, что всего в стране количество предпринимателей уменьшилось на 128,402 тысяч человек.Больше всего закрытий было зафиксировано в Киевской области - 17176 человек, в Харьковской - 12390 человек и в Днепропетровской - 11196 человек.