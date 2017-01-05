Участники АТО получили право на досрочную пенсию

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции».Документом вносятся изменения в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», предоставляется право на назначение пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50-55 лет военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали непосредственное участие в боях на Донбассе в районах ее проведения, при наличии страхового стажа не менее 25 лет – для мужчин и 20 лет – для женщин.Такое же право получают участники боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в составе добровольческих формирований, включенных в состав ВСУ, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и других созданных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов, а также военнослужащие (резервисты, военнообязанные), лица рядового, начальствующего состава и добровольцы; добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в боях на Донбассе.Женам (мужьям), если они не вступили в повторный брак, и родителям вышеупомянутых категорий граждан, которые погибли или пропали без вести, умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в боевых действиях на Донбассе или обеспечения ее проведения, также предоставляется право на назначение пенсии по возрасту. Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.