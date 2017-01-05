В Кривом Роге пожарные более 2 часов тушили частный дом

5 января 2017 Версия для печати
В Кривом Роге пожарные более 2 часов тушили частный дом
В среду, 4 января, в 11:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Сормовской города Кривой Рог.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что горит крыша одноэтажного частного жилого дома и сразу приступили к тушению пожара.

«Пожарные, которые тушили пожар непосредственно изнутри чердачного помещения работали в составе звена газодымозащитной службы, так как среда была непригодной для дыхания. Локализовать пожар спасателям удалось в 12:35, а полностью ликвидировать - в 14:15. Огнем повреждена крыша дома на площади 65 кв. м. В результате пожара погибших и травмированных нет», - сообщили в ведомстве.

Причину пожара устанавливают правоохранительные органы.
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