Копы готовятся к усиленному режиму работы

Вчера, 10:59 Версия для печати
Копы готовятся к усиленному режиму работы
В первые дни 2017-го на Днепропетровщине прошло более 140 праздничных мероприятий. Их посетили миллион жителей. За порядком следили около полутора тысяч полицейских. Об этом сообщили в управлении взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Днепропетровской ОГА.

«Новогодние праздники на Днепропетровщине прошли спокойно. За порядком в области следили около полутора тысяч копов», – отметили в управлении.

Уже с 6 по 9 января полицейские снова переходят на усиленный режим работы. Патрулировать в местах наибольшего скопления людей, в частности возле церквей и храмов.

«Планируется, что на Рождество церкви и храмы области посетят более миллиона жителей. Их покой будут оберегать 1700 полицейских», – отметили в управлении.
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