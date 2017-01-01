Копы готовятся к усиленному режиму работы

В первые дни 2017-го на Днепропетровщине прошло более 140 праздничных мероприятий. Их посетили миллион жителей. За порядком следили около полутора тысяч полицейских. Об этом сообщили в управлении взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Днепропетровской ОГА.«Новогодние праздники на Днепропетровщине прошли спокойно. За порядком в области следили около полутора тысяч копов», – отметили в управлении.Уже с 6 по 9 января полицейские снова переходят на усиленный режим работы. Патрулировать в местах наибольшего скопления людей, в частности возле церквей и храмов.«Планируется, что на Рождество церкви и храмы области посетят более миллиона жителей. Их покой будут оберегать 1700 полицейских», – отметили в управлении.