Во время новогодних праздников 5 человек пострадали от пиротехники

Хотя в этом году интенсивность использования пиротехнических средств во время празднования Нового года и была не такой интенсивной, как раньше, тем не менее, вообще без пострадавших все же не обошлось.Директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко сообщил, что на праздники работало 264 бригады скорой помощи, которыми было обслужено 10 620 вызовов.«64 человека пострадало от уличного травматизма, 30 из них было госпитализировано. 10 человек пострадало от обморожений и переохлаждений, из них 9 госпитализировано. 5 человек пострадали из-за использования пиротехнических изделий. Это в разы меньше, чем было 3 года назад, когда использование пиротехники было повсеместным. 4 женщины родили дома, им успешно оказали медицинскую помощь. В Софиевском районе обнаружили труп бездомного, который погиб из-за пожара. Также в результате пожара в Днепре погиб один человек и двое было госпитализировано», - сказал он.