23-летнюю криворожанку зарезали во время празднования Нового года

1 января, около 19:30, патрульные получили вызов о ножевом ранении в одном из домов в микрорайоне Всебратское, 2.Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, на месте происшествия уже была «скорая помощь», врач которой констатировал смерть 23-летней женщины от ножевого ранения. Орудие убийства со следами крови находилось в раковине на кухне.В квартире находилась подруга погибшей, которая предоставила полисменам подробное описание вероятного убийцы. Женщина рассказала, что пригласила к себе на празднование свою подругу с ребенком и мужчину с которым та встречалась. Когда пара осталась одна, возник конфликт, мужчина ударил женщину ножом и быстро скрылся.Во время беседы со свидетелем, позвонил подозреваемый, и пока он общался с подругой удалось установить, что он едет в маршрутном такси №295 и его вероятное место проживания.В течение 15 минут 39-летний подозреваемый был задержан экипажем патрульных в маршрутке №295 на объездной дороге.Задержанного доставили в Криворожское отделение полиции.