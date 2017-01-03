23-летнюю криворожанку зарезали во время празднования Нового года

3 января 2017 Версия для печати
23-летнюю криворожанку зарезали во время празднования Нового года
1 января, около 19:30, патрульные получили вызов о ножевом ранении в одном из домов в микрорайоне Всебратское, 2.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, на месте происшествия уже была «скорая помощь», врач которой констатировал смерть 23-летней женщины от ножевого ранения. Орудие убийства со следами крови находилось в раковине на кухне.

В квартире находилась подруга погибшей, которая предоставила полисменам подробное описание вероятного убийцы. Женщина рассказала, что пригласила к себе на празднование свою подругу с ребенком и мужчину с которым та встречалась. Когда пара осталась одна, возник конфликт, мужчина ударил женщину ножом и быстро скрылся.

Во время беседы со свидетелем, позвонил подозреваемый, и пока он общался с подругой удалось установить, что он едет в маршрутном такси №295 и его вероятное место проживания.

В течение 15 минут 39-летний подозреваемый был задержан экипажем патрульных в маршрутке №295 на объездной дороге.

Задержанного доставили в Криворожское отделение полиции.
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