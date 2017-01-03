В Кривом Роге пенсионер сгорел в собственной квартире

3 января 2017 Версия для печати
В Кривом Роге пенсионер сгорел в собственной квартире
Огонь вспыхнул 2 января, около 08:43, в многоквартирном жилом доме по улице Петра Дорошенко, 7. Его тушили два пожарных расчета.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Кривого Рога, прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в двухкомнатной квартире на девятом этаже девятиэтажного жилого дома.

Прекратить распространение пламени огнеборцам удалось уже в 08:50, а полностью его потушить — в 08:54. Огнем повреждены домашние вещи на площади 2 м кв.

На месте пожара был обнаружен труп 82-летнего хозяина квартиры со следами ожогов. Для установления достоверной причины смерти тело погибшего мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

Всего на ликвидацию пожара было задействовано две единицы техники и семь человек личного состава двух пожарно-спасательных подразделений 3 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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