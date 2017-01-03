В Кривом Роге пенсионер сгорел в собственной квартире

Огонь вспыхнул 2 января, около 08:43, в многоквартирном жилом доме по улице Петра Дорошенко, 7. Его тушили два пожарных расчета.Как сообщает пресс-служба ГСЧС Кривого Рога, прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в двухкомнатной квартире на девятом этаже девятиэтажного жилого дома.Прекратить распространение пламени огнеборцам удалось уже в 08:50, а полностью его потушить — в 08:54. Огнем повреждены домашние вещи на площади 2 м кв.На месте пожара был обнаружен труп 82-летнего хозяина квартиры со следами ожогов. Для установления достоверной причины смерти тело погибшего мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.Причину пожара устанавливают правоохранительные органы.Всего на ликвидацию пожара было задействовано две единицы техники и семь человек личного состава двух пожарно-спасательных подразделений 3 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.