11-летний мальчик облился бензином и поджег себя

В поселке Авангард Криворожского района Днепропетровской области 11-летний мальчик поджег себя, чтобы подражать популярному украинскому видеоблогеру. Инцидент произошел 26 декабря, сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.Ребенок получил ожоги 60% тела. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.Как установила полиция, трое подростков 11 и 15 лет после просмотра экстремальных видео, которые набрали значительное количество просмотров в интернете, решили повторить их.Младший мальчик облился горючим веществом и поджег себя, другие два товарища снимали все это на видео. Но, в последний момент что-то пошло не так, как в оригинале, где блогер после самоподжога сразу ныряет в воду. Ребенок оказался в больнице."Но, в последний момент что-то пошло не так, как в оригинале, где блогер после самоподжога сразу ныряет в воду. Ребенок оказалась в больнице", - отмечается в сообщении полиции.Сейчас решается вопрос о внесении сведения в ЕРДР по ст.166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). Родителям пострадавшего парня может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок от 2-х до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.Имя видеоблогера, которого наследовал пострадавший, полиция не сообщает, лишь отмечает, что он из Украины.«Для сдачи крови нужно обращаться в областную станцию переливания крови по адресу: г. Днепр, ул. Героев Сталинграда (Богдана Хмельницького), 17. Указать - «для Александра Деркач из Кривого Рога». Корешки после сдачи нужно отдать родителям Саши в Детскую областную больницу Днепра (по адресу ул. Космическая, 13). Или они сами приедут за ними», - подчеркнули в ведомстве.Телефоны родителей пострадавшего ребенка: (097)-81-18-789 (мама Татьяна), (097)-724-85-84 (папа Андрей).