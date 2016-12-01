В Кривом Роге пьяный депутат Владимир Хотькин стрелял с балкона

Патрульные прибыли на вызов к нетрезвого мужчину, который стрелял с балкона из травматического оружия.Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Кривого Рога в Facebook.Вчера, 25 декабря, около 20:00 "копы" получили вызов, что на мкрн. 5й Горняцкий «человек кричит о помощи».34-летняя заявительница сообщила, что на восьмом этаже мужчина стреляет из травматического оружия с балкона.Экипаж с разрешения владельцев прошел в квартиру и визуально осмотрев помещения, обнаружил муляж гранаты Ф-1 и два предмета холодного оружия.По словам 37-летнего владельца жилья, он, после употребления алкоголя, вместе со своими несовершеннолетними детьми вышел на балкон и сделал два выстрела вверх из пистолета. Никто не пострадал.В ходе беседы с женой, с ее слов было установлено, что в квартире находится травматический и боевой пистолет. Муж ее слова подтвердил.Вызвана следственно-оперативная группа Саксаганского отделения полиции, обнаружила травматический пистолет Шмайсер 9мм и несколько патронов к нему.Как сообщает на своей странице в facebook депутат Терновского райсовета Андрей Кондратьев, "стрелком" оказался его коллега - депутат Саксаганского райосвета депутатской группы "За рідне місто!" Ольги Бабенко Владимир Хотькин.