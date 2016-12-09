В Кривом Роге стало меньше на одно районное отделение полиции

В Центрально-Городском районе до недавнего времени располагалось сразу два отделения полиции – районное (ул. Иорданская (бывшая Первомайская) и городское (ул. Почтовая (бывший пр. Карла Маркса). Это противоречит законодательству, поэтому было принято решение районное отделение соединить с городским, что и было сделано, согласно приказа № 352 от 09.12.2016 года Главного управления национальной полиции в Днепропетровской области.При этом, все сотрудники районного отделения сохранили рабочие места и свои функции. Часть из них переехали в здание по улице Почтовой, а часть – остались в прежнем помещении, которое теперь называется «Административное здание №2 Криворожского отделения Национальной полиции».