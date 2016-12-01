В Кривом Роге построят комплекс по переработке городских стоков в биогаз и электроэнергию

В рамках городской экологической программы, а также программы поддержки «зеленой» модернизации экономики в Кривом Роге, в 2017 году будет построен биогазовый комплекс для переработки сырого осадка городских очистных сооружений для использования альтернативных источников энергии.Уже создана рабочая группа по подготовке проекта Комплекса. В нее вошли представители компании «Зорг Биогаз Украина», специалисты Института развития города, а также коммунального предприятия «Кривбассводоканал» - на одной из станций аэрации которого и будет построен Комплекс.Коммерческий директор ООО «Зорг Биогаз Украина» Ярослав Бабкин сказал: "Внедрение биогазовых технологий позволит в процессе утилизации органических отходов вырабатывать так называемую зеленую энергию. К тому же, это один из основных и наиболее рациональных путей обезвреживания органических отходов".Директор КП «Кривбассводоканал» Сергей Марков отметил: «Идея создания комплекса заключается в создании на базе очистных сооружений Водоканала системы Комплекса по переработке иловых отложений по технологии сбраживания, сжигания биогазов в результате чего будет производиться электроэнергия. Таким образом, мы сможем решить одну из самых глобальных проблем в системе водоочистки: уйдем от складирования не переработанного осадка, ликвидируем неприятный запах».Внедрения биогазовых технологий - это также решение актуального для Украины вопроса замещения природного газа.