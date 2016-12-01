В Кривом Роге обезвредили банду, на счету которой около 30 претуплений

Вчера, 13:06 Версия для печати
В Кривом Роге обезвредили банду, на счету которой около 30 претуплений
Следственным управлением ГУНП в Днепропетровской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам разбоя, грабежа, мошенничества и похищения человека, которые совершила группировка из Кривого Рога.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

"Установлено, что четыре жителя Кривого Рога, объединившись в преступную группу, в период 2012-2014 годов, зарегистрировали на территории города четыре предприятия, офисы которых расположены на улицах Ватутина и Кобылянского, проспекте Почтовом (Карла Маркса).

Через эти предприятия они путем обмана привлекали граждан, проживающих на территории Днепропетровской области для получения кредита, а затем различными путями завладевали полученными гражданами в банковских учреждениях кредитными денежными средствами или бытовой техникой в "супермаркетах электроники", - говорится в сообщении.

У фигурантов преступления и на офисах предприятий проведены санкционированные обыски и изъяты: две гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1, три пистолета травматического действия, пистолет газовый, переделанный на травматическое действие, бухгалтерская документация вышеупомянутых предприятий и черновые записи.

21 декабря фигурантам сообщили о подозрении в совершении разбоя, незаконном лишении свободы, пяти эпизодах ограблений, эпизодах мошенничества с убытками гражданам в сумме 93 тыс. грн.

22 декабря подозреваемым Бабушкинским районным судом Днепра избрана мера пресечения - содержание под стражей.

В настоящее время насчитывается еще около 30 эпизодов преступной деятельности указанной группы.
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