В Кривом Роге обезвредили банду, на счету которой около 30 претуплений

Следственным управлением ГУНП в Днепропетровской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам разбоя, грабежа, мошенничества и похищения человека, которые совершила группировка из Кривого Рога.Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области."Установлено, что четыре жителя Кривого Рога, объединившись в преступную группу, в период 2012-2014 годов, зарегистрировали на территории города четыре предприятия, офисы которых расположены на улицах Ватутина и Кобылянского, проспекте Почтовом (Карла Маркса).Через эти предприятия они путем обмана привлекали граждан, проживающих на территории Днепропетровской области для получения кредита, а затем различными путями завладевали полученными гражданами в банковских учреждениях кредитными денежными средствами или бытовой техникой в "супермаркетах электроники", - говорится в сообщении.У фигурантов преступления и на офисах предприятий проведены санкционированные обыски и изъяты: две гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1, три пистолета травматического действия, пистолет газовый, переделанный на травматическое действие, бухгалтерская документация вышеупомянутых предприятий и черновые записи.21 декабря фигурантам сообщили о подозрении в совершении разбоя, незаконном лишении свободы, пяти эпизодах ограблений, эпизодах мошенничества с убытками гражданам в сумме 93 тыс. грн.22 декабря подозреваемым Бабушкинским районным судом Днепра избрана мера пресечения - содержание под стражей.В настоящее время насчитывается еще около 30 эпизодов преступной деятельности указанной группы.