«Брак за 24 часа» уже реальность на Днепропетровщине

Заместитель начальника управления начальник отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области Наталья Щеблыкина заявила, что Днепропетровщина готова к внедрению проекта «Брак за 24 часа».«Днепропетровщина готова к внедрению проекта «Брак за 24 часа». В Украине с этим пилотным проектом работают уже 5 областей. Он внедрялся как социальный проект в Донецкой и Луганской областях. Проект начал действовать в августе и его услугами уже воспользовались 2300 человек. Днепропетровская область уже заявила Минюсту, что готова к внедрению проекта.Сейчас у нас есть общий проект с горсоветом «Днепровская свадьба», договоренность с ансамблем «Юность Днепра». Мы предлагаем новобрачным пользоваться услугами этого ансамбля», - сказала она.