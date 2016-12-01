«Брак за 24 часа» уже реальность на Днепропетровщине

Вчера, 13:05 Версия для печати
«Брак за 24 часа» уже реальность на Днепропетровщине
Заместитель начальника управления начальник отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области Наталья Щеблыкина заявила, что Днепропетровщина готова к внедрению проекта «Брак за 24 часа».

«Днепропетровщина готова к внедрению проекта «Брак за 24 часа». В Украине с этим пилотным проектом работают уже 5 областей. Он внедрялся как социальный проект в Донецкой и Луганской областях. Проект начал действовать в августе и его услугами уже воспользовались 2300 человек. Днепропетровская область уже заявила Минюсту, что готова к внедрению проекта.

Сейчас у нас есть общий проект с горсоветом «Днепровская свадьба», договоренность с ансамблем «Юность Днепра». Мы предлагаем новобрачным пользоваться услугами этого ансамбля», - сказала она.
Похожие новости
  • Украинцы стали меньше разводиться
  • На Днепропетровщине введен новый порядок регистрации недвижимости
  • В Кривом Роге развивают… телемедицину!
    • kri.com.ua
    kri.com.ua
    © 2006 - 2016 Все права защищены.
    Незаконное копирование информации и элементов сайта запрещено!
    О издании
    Правовая информация
    Контакты
    Размещение рекламы